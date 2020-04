C’è un infermiere dell’ospedale Santa Maria goretti di Latina tra i due casi di contagio rilevati oggi nel bollettino della Asl di Latina.

L’uomo, di 50 anni, è ora ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il tampone è risultato positivo dopo che aveva mostrato i sintomi quali tosse, febbre e poi pomonite.

Era in forze al reparto di chirurgia e poi, in virtù dell’emergenza in atto, era stato spostato nel reparto Covid.