La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti”.

Il blocco operatorio era stato chiuso ieri, dopo la rilevazione di alcuni positivi, ed ora i pazienti dovranno far riferimento ad altre strutture.

Sempre oggi l’ennesima impennata di contagi in provincia di Latina ha fatto prendere in esame la possibilità di assumere decisioni più restrittive al fine di contenere un contagio che sta correndo in modo incontrollato.