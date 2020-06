Latina tra le sette eccellenze, unica come provincia le altre sono considerate sul piano regionale, riconosciuta a livello nazionale per i risultati conseguiti nella cura e gestione del Covid 19.

Tra le dieci province in Italia con il tasso di mortalità più basso grazie a scelte coraggiose come quelle di non seguire le linee guida di Wuhan.

E’ una delle notizie che sonno emerse anche nel corso dell’incontro organizzato sulla piattaforma social del Comune di Latina, alla presenza del sindaco Damiano Coletta e del direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati.

“In isolamento fiduciario abbiamo posto il doppio delle persone della Asl di Cuneo che è l’azienda che probabilmente gestisce uno dei territori più vasti del Paese in termini di estensione ed una popolazione analoga a quella di Latina. Hanno avuto il triplo dei casi di Latina e la metà delle persone in isolamento. Questo dimostra come, con la collaborazione dei cittadini, siamo riusciti a bloccare all’origine il virus. L’altra strada che è risultata efficace e che riguarda il territorio è quella delle telemedicina cui sono state sottoposte 228 persone circa 26 sono state salvate perchè le loro condizioni – spiega Casati – stavano peggiorando e, senza portarle in terapia intensiva, portate e trattate in ospedale”.

Dopo sei giorni a zero positivi Casati ha annunciato che sul territorio già domani ci sarà almeno un nuovo caso positivo.

“Da questo inizierà l’indagine sul link per capirne la diffusione. Il coronavirus non è meno virulento è grazie alle regole seguite nel lockdown che si è riusciti a contenere i contagi. Dalle indagini di sieroprevalenza effettuate è evidente che, rispetto al nord siamo intorno ad un’incidenza dell’1%”.

Purtroppo chi è stato affetto da Covid 19 riporterà, anche dopo essere risultato negativo, delle conseguenze e la Tac Force in funzione al Goretti di Latina ha consentito su oltre 100 casi di rilevare le lesioni e capire come affrontarle.

“Le attività ambulatoriali stanno ripartendo sotto la spinta della massima organizzazione recuperando i sospesi. Il Goretti sta andando come una locomotiva ed entro fine mese avrà recuperato gran parte del pregresso. Il carico dei problemi da affrontare non è irrisorio – conclude Casati – soprattutto per evitare assembramenti. Inoltre i nostri professionisti dopo 4 mesi in cui sono stati tutti sotto pressione necessitano di adeguato e legittimo riposo”.

Resterà la tenda del triage esterno sino a che non si troverà una soluzione alternativa e il doppio accesso al pronto soccorso diversificato per Covid e no Covid.

“Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare il vaccino – conclude Casati – magari entro primavera riusciamo a scavallare l’emergenza”.

In chiusura il sindaco Coletta ha sostenuto la necessità, in primis per le fasce più deboli, di vaccinarsi per evitare che in autunno l’emergenza possa sommarsi ad emergenza.

“Si deve creare il cosiddetto effetto gregge – conclude Casati – tramite il vaccino anti influenzale. Noi ci stiamo organizzando per vaccinare tutto il personale perchè è chiaro che a fronte di possibili sintomi che potrebbero insorgere, con un ritorno della pandemia in autunno, sapremo come agire in modo più efficace e mirato. Non c’è ad oggi un test che consenta di dire se hai o meno il coronavirus che non identifica però tutti a prescindere”.

Il messaggio è stato chiaro. Non abbassare la guardia, indossare le mascherine ed evitare assembramenti.

“Non ci possiamo permettere che il coronavirus possa riprendere di nuovo spazio nella nostra vita – conclude Casati – sia sotto il profilo sociale che sanitario ed economico. Non facciamoci del male, non lo facciamo a tutte le persone che ci sono accanto. E’ un virus insidioso di cui conosciamo ancora poco”.