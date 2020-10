Un’ordinanza per essere efficace non deve creare interpretazioni, storture e, soprattutto, deve garantire che le misure che contiene non ottengano il risultato contrario di quello per cui è stata messa in campo.

Elementi che a parere di molti, in particolar modo degli esercenti e dei rappresentanti del mondo delle attività produttive, sono del tutto disattesi dall’atto firmato ieri dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L’emergenza da Coronavirus esiste e nessuno intende negarla ma va affrontata senza creare inutili allarmismi ed aggiungere ulteriori criticità a quelle già esistenti.

”Le nostre aziende – spiega il presidente della Fipe Confcommercio Lazio Sud, Italo Di Cocco – hanno da sempre rispettato le regole che imponevano le prenotazioni, l’uso dei dispositivi di sicurezza, la necessità di mantenere i nominativi dei clienti per un eventuale contact tracing, il divieto di serate danzanti agli eventi e sono d’accordo e disponibili ad adeguarsi alle nuove disposizioni che prevedono la chiusura anticipata dei locali alle 24, con obbligo di esposizione di un cartello che indica il numero massimo dei clienti ammessi”.

La misura più discussa e che crea legittimo disorientamento è quella concernente la limitazione, ad un numero massimo di 20 persone, i partecipanti alle feste private soprattutto per quei locali di grosse dimensioni come saloni di 600 e 700 mq dove si possono rispettare le distanze anche di due o tre metri a persona.

“Si tratta di una decisione contraddittoria la norma che impone il limite massimo per le cerimonie a 20 persone ed invece consente ai locali che esercitano normalmente l’attività di ristorazione il limite a quattro persone per tavolino. Il settore ha già subito un duro colpo durante il lockdown, in cui i titolari delle attività sono stati costretti a pagare utenze e affitti nonostante la chiusura forzata”.

Tra l’altro bloccare ora nuovamente la possibilità di svolgere eventi già rimandati e per i quali sarebbero state rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza è un ulteriore scossa che non possono permettersi.

“I gestori dei pub, inoltre, hanno già annunciato di voler presentare ricorso contro l’ordinanza della Regione Lazio, trovando ingiusto che loro debbano rispettare precisi orari di chiusura, mentre esercizi commerciali come supermercati, che vendono cibo e alcolici possano rimanere aperti ad orario continuato, aumentando gli assembramenti nelle piazze e – conclude Di Cocco – il conseguente pericolo pubblico. Gli iscritti di Fipe Confcommercio Lazio Sud faranno di tutto nell’interlocuzione istituzionale affinché ci siano dei correttivi”.