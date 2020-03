I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 202.

Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 136.

Si rafforza il trend di diminuzione del numero di ricoveri contemporaneamente all’aumento del numero di pazienti dimessi o trasferiti in Strutture a bassa complessità assistenziale.

Intanto un nuovo kit per di sequenziamento del genoma virale del Sars-Cov-2, che porterà un contributo ad una maggiore conoscenza del virus, delle sue caratteristiche, e della sua possibile evoluzione.

Il kit, che arriva dalla Thermo Fisher, viene usato dai ricercatori della ‘core facility’ Sequenziamento avanzato (Ngs) del laboratorio di virologia dell’Inmi Spallanzani di Roma, diretto da Maria Rosaria Capobianchi.

“I dati suggeriscono che, pur presentando la capacità di variare grazie al suo enzima replicativo che non è perfettamente fedele, in generale il genoma del virus è stabile, il che aumenta la probabilità che i futuri vaccini possano avere un tasso di efficacia più elevato. Le sequenze ottenute rapidamente e la loro condivisione con la comunità scientifica sono fondamentali – spiega Capobianchi – per comprendere meglio l’epidemiologia e la diffusione di Covid-19. Questi risultati pongono le basi per lo studio delle quasi specie virali e della plasticità del genoma e forniranno indizi sulla dinamica virale e l’emergenza di varianti che possono avere un impatto patogenetico”.

Una volta stabiliti i farmaci ad azione antivirale diretta, il sequenziamento sarà fondamentale per monitorare la comparsa e la diffusione delle mutazioni di resistenza alle terapie antivirali.

“Sotto questo aspetto, la possibilità di effettuare sequenziamento genomico completo su larga scala renderà ancora più attivo il contributo italiano al database internazionale Gisaid e ad altre piattaforme di condivisione delle sequenze genomiche del virus”.

I prossimi passi saranno continuare a sequenziare più campioni, determinare il significato biologico delle varianti geniche e studiare il percorso evolutivo del coronavirus.

“Una sempre migliore conoscenza di questo virus è alla base di ogni decisione sia dal punto di vista clinico che epidemiologico – conclude Marta Branca, direttore generale dello Spallanzani – il nostro Istituto, oltre a costituire un punto di riferimento per la cura delle malattie infettive come il Covid-19, è oggi impegnato in una delicata attività di assistenza nei confronti dei decisori politici nazionali e regionali: è decisivo quindi che i nostri ricercatori abbiano a disposizione strumenti sempre più accurati per capire meglio il comportamento di questo patogeno e cercare di anticiparne la traiettoria evolutiva”.