Avrete fatto caso navigando tra i vari siti di operatori di casino online e scommesse che, solitamente, nella parte bassa di tutte le pagine, è evidenziata l’appartenenza del sito al controllo e alla certificazione da parte dell’ADM. L’acronimo sta per Agenzia Dogane Monopoli che ha incorporato dal 2012 il vecchio AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Vi siete mai chiesti perché la maggior parte degli operatori presenti sul territorio nazionale siano controllati da questa agenzia? C’è un vantaggio per le piattaforme nell’essere parte di questa grande “famiglia”? E dal lato utente cosa si deve pensare constatando la certificazione del proprio bookmaker di fiducia? A nostro avviso è giusto darvi una spiegazione approfondita come risposta a tutte queste domande a partire dalla storia fino ad arrivare alle funzioni e alle regole da seguire per ricevere l’attestazione ad operare.

ADM: la storia dell’agenzia dalla fondazione ad oggi

Nata nel luglio 1999 col governo D’Alema, l’Agenzia delle Dogane era uno dei tre enti fiscali preposti ad attività tecnico operative in delega dal Ministero dell’Economia. Di questo gruppo fanno parte anche l’Agenzia del Demanio e quella delle Entrate.

I vari riassestamenti organizzativi sono culminati nel 2012 con l’accorpamento di AAMS, i vecchi monopoli statali, cambiando denominazione e assumendo quella attuale che presenta, per l’appunto, anche il riferimento all’organizzazione monopolistica.

Entrare nel dettaglio giuridico di come sia stata istituita l’Agenzia Dogane Monopoli è un discorso complicato, che vi annoierebbe soltanto. Per questo abbiamo lasciato il link a chi fosse interessato di approfondire.

Cosa fa ADM: competenze, regole, funzionari

Quasi tutti i casino online autorizzati ADM sono tra i più frequentati e i più famosi. Ovviamente non è un caso, e nemmeno c’è un sistema di spinta pubblicitaria voluta dallo stato. La certificazione dell’ente pubblico è un attestato di correttezza, rigore, rispetto di regole e salute, che eleva chi lo possiede ad operatore affidabile e prestigioso.

Proprio il fatto di lasciarsi controllare da ADM è uno dei punti di forza delle massime piattaforme del gioco online che si dimostrano in questo modo disponibili a una regolamentazione insindacabile, suscitando fiducia nel pubblico.

Ma quali sono tutti i compiti assunti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli? Ecco uno schema semplice e pulito per capire i campi di azione e competenza di una delle massime autorità di controllo fiscale sul nostro territorio:

gestione del sistema doganale italiano

controllo del pagamento delle accise

regolamentazione del gioco d’azzardo nazionale

controllo su produzione, diffusione e vendita dei tabacchi

controllo merci in ambito tributario ed extratributario

I dipendenti funzionari doganali sono considerati come agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, e si vedono assegnato il compito di accertamento di reati e violazioni alle leggi in ambito doganale.

Perché ADM è importante per il gioco d’azzardo

Oltre ad essere un’assicurazione sull’affidabilità degli operatori che ne fanno parte, cosa che abbiamo già detto, ADM svolge anche una funzione di valutazione sul gioco d’azzardo.

Questo significa che, oltre a fissare regole e a farle rispettare, si occupa anche di redigere dei rapporti annuali, il Libro Blu, generalmente pubblicato ad aprile, in cui si analizza statisticamente la crescita del movimento, le statistiche in ogni campo, i risultati della lotta alla ludopatia. In virtù dell’ultimo punto, lo studio è svolto a braccetto col Ministero della Salute.