Un’inchiesta per corruzione aperta nel 2011 e chiusa, nelle scorse ore, dal magistrato Luigia Spinelli.

Sul tavolo reati principalmente di corruzione che riguardano l’autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e che coinvolge alcuni nomi eccellenti del panorama imprenditoriale e politico locale.

Sono nove le persone iscritte nel registro degli indagati e fra queste spicca il nome di Giuseppe Simeone, 63enne consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità della Pisana.

L’inchiesta, nel 2014, vide la richiesta della misura cautelare da parte del pm Maria Cristina Palaia, ma il gip non si è espresso fino alle scorse ore. Ora, non essendoci più necessità di esigenze cautelari, agli indagati è stata notificata la chiusura delle indagini.

Non appena la questione è balzata agli onori della cronaca, lo stesso Simeone ha diffuso un comunicato stampa.

“In relazione agli articoli di stampa relativi all’inchiesta della Procura di Roma, posso dire di essere totalmente estraneo ai fatti; allo stato, non sussiste alcuna richiesta di rinvio a giudizio; solo nei giorni scorsi, per mezzo del mio difensore ho potuto presentare una memoria in cui ho avuto per la prima volta l’occasione di evidenziare la mia assoluta estraneità alla vicenda”.

Simeone si dice fiducioso nel lavoro della magistratura e, soprattutto, non ha dubbi sul fatto che presto sarà chiarito ed appurato ogni aspetto della vicenda e la totale assenza di ogni suo coinvolgimento.

“Mi auguro – conclude la nota – che si proceda celermente, affinché non permanga alcun dubbio sulla correttezza mia condotta“.