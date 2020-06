Tre cittadini indiani e un italiano, che ha lavorato per un lungo periodo alla prefettura di Latina. Si tratta di Danilo Nigro oltre a Munish Kumar, Muhammad Afzal e Devender Singh Nanda ai domiciliari.

Una quinta persona, con una posizione meno rilevante, ha ottenuto gli obblighi di polizia giudiziaria.

Altre 18 persone sono state indagate e gli accertamenti andranno avanti nei prossimi giorni.

Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto procuratore Daria Monsurrò hanno avuto il supporto di un testimone che ha raccontato come, nel momento in cui ha chiesto come riuscire ad ottenere i documenti per lui, sia stato avvicinato da qualcuno che gli avrebbe consigliato di rivolgersi proprio a Kumar.

Per chi era interessato ad ottenere il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare bastava sborsare 500 euro.

Le indagini risalgono a fine 2018 e sono scaturite da una intuizione della polizia locale inerenti alcuni affitti fittizi riconducibili allo stesso soggetto. Inoltre, come ha spiegato oggi in conferenza stampa il comandante della Digos, Walter Dian, molto spesso dati catastali degli immobili risultavano inesistenti.

E’ a questo punto che si inseriscono gli accertamenti della Digos, consentivano di svelare l’esistenza di un collaudato sistema delinquenziale, dedito a predisporre tutta una serie di documenti falsi (dichiarazioni di cessioni fabbricati, contratti abitativi, Cud), con cui far ottenere il permesso o rinnovo di soggiorno a stranieri presenti sul territorio, nonché ricongiungimenti familiari.

“Proprio Kumar – ha detto il questore di Latina, Michele Spina – ha millantato durante una conversazione intercettata di aveva anche il contatto di una persona che lavorerebbe presso l’ufficio immigrazione della questura di Roma. Di questo però non è stato trovato nessun riscontro”.