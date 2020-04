La regione Lazio è pronta a definire la cosiddetta fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Il presidente Zingaretti ha incontrato ieri le associazioni datoriali, i sindacati, l’ABI Lazio, l’Anci, le Camere di Commercio e Upi.

All’incontro, in video conferenza, ha preso parte anche il presidente regionale e consigliere nazionale di Confcommercio Giovanni Acampora.

Le parole d’ordine sono programmazione e sicurezza sia per gli operatori che per i consumatori.

“Questo virus ha messo, il Paese, le imprese davanti a una grande sfida che potrebbe essere, come ha sottolineato il presidente Zingaretti, anche l’inizio di una vera e propria rivoluzione imprenditoriale. Bisogna ripartire anche con modalità differenti – spiega Acampora – rispetto al passato. Noi siamo pronti a metterci in gioco e, come sempre, a fare la nostra parte.”

I dati di marzo elaborati dal centro studi di Confcommercio confermano un crollo vertiginoso dei consumi e dei fatturati delle imprese.

– 100% dei consumi nel settore dell’abbigliamento, – 95% di presenze straniere nel settore del turismo, -82% delle vendite di automobili, – 68% le vendite dei bar e ristoranti.

“I provvedimenti messi in campo – continua Acampora – sono insufficienti, alle imprese occorre immediatamente liquidità, quella vera, senza alcuna burocrazia e massima semplificazione. Bisogna assolutamente, come afferma il presidente Sangalli, “integrare le garanzie dello Stato con degli indennizzi e contributi a fondo perduto”. Le imprese devono iniziare a riaprire non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Bisogna predisporre protocolli sanitari, organizzativi e tecnologici, per ripartire presto e bene, perdurando questa situazione il sistema Italia-Paese rischia il collasso e una fase irreversibile di non ritorno”.

Bene l’impegno della Regione quindi ma serve di più.

“Abbiamo tempo fino al 3 maggio per permettere a tutti di ripartire nel massimo della sicurezza, Confcommercio Lazio ci sarà su tutti i temi, e con tutte le categorie. Il Lazio ha 480 chilometri di costa, con innumerevoli stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi, sui quali bisogna intervenire subito, sollecito un tavolo tra le Regioni per poter disporre di una disciplina unitaria a livello nazionale, superando le varie ordinanze regionali, sulla cui legittimità nutro seri dubbi, e mettere in campo una disciplina nazionale unitaria che consenta da subito manutenzione ordinaria e ripascimento che insieme alle misure di sicurezza e contenimento permettano, di poter riprendere l’attività in sicurezza“.

Acampora chiede, inoltre, un tavolo unitario tra associazioni datoriali e sindacati dei trasporti affinché si possa creare una disciplina unitaria tra la chiusura dei mezzi pubblici, prevista attualmente alle 21 e la chiusura delle attività alimentari, per superare l’ostacolo del ritorno a casa dei dipendenti con i mezzi pubblici e estendere l’orario degli alimentari attualmente previsto 8.30 – 19. E’ necessario altresì prevedere e disciplinare l’asporto oltre che il delivery e ampliare sempre per i pubblici esercizi, attraverso un lavoro di coordinamento con i sindaci, l’occupazione del suolo pubblico al fine di favorire e consentire il distanziamento sociale.

Da ultimo Acampora, sottolineando gli ingenti costi a carico delle imprese per adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza, ha lanciato una sfida al sistema camerale.

“Utilizzare gli avanzi patrimonializzati che ammontano a svariati milioni di euro (solo le Camere di Commercio di Latina e Frosinone 7 milionni di euro, dati al 2018) mettendoli a disposizione delle imprese attraverso bandi per finanziamenti a fondo perduto per consentire alle imprese di dotarsi di presidi di sicurezza per la riapertura. Non servono – conclude Acampora – bandi per contributi a fondo perduto per pagare gli interessi sui finanziamenti, piuttosto che utilizzare gli stessi per eventuali garanzie, occorrono misure reali, tangibili e soprattutto utili“.