Come previsto la nuova ordinanza a firma del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visto la luce.

Il provvedimento prevede, dalla data di pubblicazione e con validità sino al 30 novembre, una serie di ulteriori misure restrittive.

Obiettivo: ridurre al minimo i contatti tra le persone, gli assembramenti e, di conseguenza, il pericolo di far circolare velocemenre i contagi.

Nello specifico, nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;

Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.



Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire la sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento, le modalità di contingentamento/scaglionament o degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti, le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.



“Puntiamo – spiega il presidente Zingaretti – a limitare occasioni di assembramento, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno delle grandi strutture di vendita e delle grandi superfici commerciali, frequentati soprattutto durante il weekend. So bene che si tratta di nuove restrizioni e sacrifici ma sono fatti per combattere il virus e bloccare la curva del contagio. Questa ordinanza è frutto di una strategia e di uno spirito di prevenzione, figli di una situazione epidemiologica e sanitaria come ci confermano quotidianamente i dati che nella nostra regione è ancora sotto controllo, ma rimane comunque grave e va fermata”.

Quello che non dobbiamo assolutamente permettere, però, è che il virus prenda il sopravvento.

“Non scordiamo che – conclude Zingaretti – stiamo convivendo con un nemico tanto invisibile quanto aggressivo, per questo utilizzare la prevenzione come prima arma per combatterlo ci rende certamente più consapevoli e più forti”.