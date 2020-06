Nessun nuovo caso registrato anche oggi in provincia di Latina.

Il bollettino della Asl conferma un dato confortante soprattutto a fronte della rapidità con cui sono stati presi in esame e chiusi i cluster di due focolai che avevano fatto nelle scorse settimane innalzare di nuovo la tensione e la paura come quello di Priverno ed Aprilia.

Nel Lazio intanto è stata avviata la più importante campagna di test sierologici del Paese, con un’attenzione particolare a chi anche in questa fase è in prima linea, a partire dalle forze dell’ordine e dagli operatori sanitari.

“Il contributo di tutti gli operatori della polizia di Stato è stato straordinario e oggi è innanzitutto l’occasione per ringraziarli. Sono molto soddisfatto della rapidità con cui stiamo procedendo, in linea con la nostra strategia delle tre T: “testare, tracciare, trattare” che è stata per noi fin dall’inizio un’arma decisiva nella lotta al virus.

Fino ad oggi infatti abbiamo effettuato oltre 31 mila test sierologici sugli operatori delle forze dell’ordine.

“La strategia fino ad oggi adottata – conclude Zngaretti – sta funzionando e gli sforzi sino ad ora fatti sono stati determinanti nel contenimento del Covid-19. Per questo ringrazio ancora il Seresmi, lo Spallanzani e tutti gli operatori impegnati in questo enorme sforzo organizzativo. I risultati ottenuti, tuttavia, non devono farci abbassare la guardia, in particolare guardando ai prossimi mesi fondamentali che ci separano dall’arrivo del vaccino”.