Un nuovo caso positivo in provincia di Latina segnalato nel bollettino quotidiano della Asl di Latina.

Si tratta di una persona residente a Formia, trattato a domicilio e residente nel comune di Formia, e contatto di un caso già noto.

Non si registrano nuovi decessi mentre i casi totali arrivano a quota 660, sono 540 le persone guarite e 37 le vittime.

Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti

provvedimenti, lla Asl di Latina raccomanda vivamente a tutta la popolazione -e in special modo ai giovani – di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia,

rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone,al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Ieri, inoltre, sono stati eseguiti 2.614 test Covid-19 nei drive-in della Regione Lazio.

I test eseguiti, si legge in una nota dell’Unità di crisi del Lazio, sono così ripartiti: Forlanini 198, Casal Bernocchi 192, San Giovanni 180, Santa Caterina delle Rose 240, Via degli Eucalipti 98, Campus Biomedico di Roma 198, Labaro 154, Santa Maria della Pietà 256, Istituto zooprofilattico 56, Genzano di Roma 187, Anzio 29, Viterbo Belcolle 62, Rieti 68, Palombara Sabina 109, Colleferro 66, Latina 150, Cassino 74, Frosinone 32, Asl Roma 4, 265″.