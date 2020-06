Un dato che conforta quello divulgato dal bollettino della Asl di Latina sui nuovi contagi da Covid 19 in provincia.

Anche oggi, come ieri, il numero dei nuovi contagi è pari a zero. Questo significa che le misure attuate sinora hanno funzionato riuscendo a bloccare le ondate di contagi.

Sono quindi 547 in tutti i casi registrati dall’inizio dell’emergenza e per fortuna non si registrano ormai da oltre dieci giorni persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva del’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Resta alta l’allerta e l’invito alla cautela e all’uso dei dispositivi di prevenzione nonchè ad evitare assembramenti.

Nessun nuovo caso e nessun decesso neanche in provincia di Rieti, Viterbo e Frosinone.

Sono 16 nel Lazio i nuovi casi tutti tra Roma e provincia. Nessun nuovo caso per la Asl Roma 1. La Asl Roma 2 ha invece 2 nuovi casi positivi. La Asl Roma 3 ha 9 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili all’IRCCS San Raffaele Pisana (41 totali ad oggi). La Asl Roma 4 ha 1 nuovo positivo e la Asl Roma 5, 2 nuovi casi positivi. La Asl Roma 6 ha 2 nuovi casi positivi.