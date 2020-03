Sospiro di sollievo nella regione Lazio dopo il caso della donna contagiata da Covid 19 a Fiumicino.

La paziente risultata positiva, come il marito e uno dei figli, era rientrata da un viaggio a Bergamo dove era stata qualche giorno.

I tamponi fatti ai contatti stretti con lei che presentavano sintomi sono tutti negativi compresi i compagni di classe con sintomi e un insegnante.

Sono stati, infatti, definiti dall’indagine epidemiologica condotta dalla Asl Roma 3 e dal Servizio regionale di sorveglianza malattie infettive dello Spallanzani) tutti e 51 i contatti stretti relativi alla scuola Rodano, alla scuola di inglese, ai contatti famigliari e del personale sanitario venuto in contatto con i soggetti.

La Asl Roma 3 sta monitorando l’andamento di eventuali sintomi cosi’ come da protocollo operativo.

“È negativa anche un’insegnante che in via precauzionale e’ stata ricoverata allo Spallanzani per pregresse patologie croniche. È stato individuato nella giornata di ieri, attraverso la notifica fatta dal Ministero della salute, il soggetto, posto in sorveglianza domiciliare, che ha viaggiato accanto alla donna e che non presenta sintomi. Continua – spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – essere negativo uno dei due bambini della coppia di Fiumicino. Desidero ringraziare tutto il personale scolastico e del Comune di Fiumicino e i nostri operatori che hanno permesso di definire l’indagine epidemiologica nel più breve tempo possibile”.

Anche oggi e’ operativa la task-force regionale riunita allo Spallanzani e si stanno mettendo in campo nuove misure per potenziare il personale presente negli ospedali per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Ad oggi sono stati valutati all’ospedale Spallanzani di Roma 204 pazienti.

Di questi, 177 risultati negativi al test sono stati dimessi.

Mentre 27 pazienti sono ancora ricoverati, si legge nel bollettino quotidiano dello Spallanzani.