Tre nuovi casi positivi, di cui uno trattato a domicilio. Sono stati rilevati nel bollettino ufficiale della Asl di Latina rispetto alla giornata di ieri, 19 maggio, in cui i positivi erano zero.

Il cluster fa riferimento ai casi emersi è quello del centro dialisi tanto che i pazienti sono distribuiti nel Comune di Priverno (2) e nel Comune di Pomezia (1) e nello specifico, due pazienti ed 1 medico.

Non si sono registrati, per fortuna, nuovi decessi ed i casi positivi in tutto sono 536.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 149 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.223 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.

L’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.