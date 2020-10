Un problema di arcaica memoria per il popolo italiano che è scritto nel Dna di chi continua ad essere intollerante alle regole che sono il sale di una sana e duratura democrazia.

L’arrivo della pandemia da Covid 19 se ha messo in evidenza un aspetto è proprio quello dell’incapacità di auto gestirsi in modo che la libertà, e ripetiamo le regole che la rendono tale, sia garantita a tutti.

In questi mesi post lockdown abbiamo assistito a tutto e al contrario di tutto. Mascherine indossate a protezione dei gomiti, sotto il naso, per reggere il mento. Assembramenti come se non ci fosse un domani fuori e dentro i locali.

Oggi se si va a fare la spesa è una lotta costante nei supermercati per evitare che alla cassa la persone che ti segue ti entri direttamente nel carrello. Vale lo stesso per le mascherine costantemente abbassate e agli insulti conseguenti che arrivano se si ha l’ardire di chiedere di indossarla in modo corretto come previsto per legge tra l’altro.

Tutti elementi che, con l’aumento dei positivi, che comunque non significa malati, sta portando il governo Conte a chiedere una proroga dello stato di emergenza sino a fine 2020 e forse anche oltre, e alla predisposizione di un decreto, dopo mesi di tranquillità, che introdurrà nuove restrizioni e divieti a partire dalla possibile chiusura di locali, pub e ristoranti alle 22 o alle 23 per evitare assembramenti.

Decisioni che, in un Paese libero ma dove la libertà personale è maggiore di quella collettiva, altrimenti tanti problemi sarebbero stati evitati, susciterà non poche polemiche. L’economia ne risentirà, i ristoratori o i gestori dei pub alzeranno le barricate e Conte avrà dalla sua un’arma infallibile che proprio i cittadini prendendo la situazione sotto gamba, pensando che il virus avesse smesso di circolare, gli hanno fornito.

E non c’è neanche più quella scusa legata al fatto che tali misure arriverebbero dal Governo senza essere state annunciate o come un fulmine a ciel sereno.

Perchè sono mesi che Conte e tutti i rappresentanti delle istituzioni continuano a sottolineare che se i casi risalgono i cordoni alla “libertà” si stringono con l’aggravante che per farli rispettare oltre alle forze dell’ordine si comincia a pensare all’arrivo dell’esercito.

I casi sono risaliti, il decreto è in arrivo. Prepariamo le stampanti per quei nuovi possibili lockdown chirurgici che al danno, di privare chi ha sempre rispettato le regole della libertà, aggiunge la beffa di vedere una nuova mannaia sulla nostra economia che sarà meno evidente al momento del lockdown di marzo ma i cui effetti devasteranno famiglie e territori con perdite di indotto, posti di lavoro e, purtroppo, futuro.