Torna a salire la curva dei contagi in provincia di Latina. Dopo alcuni giorni in cui ci si attestava sul doppio positivo oggi il bollettino della Asl segnala 3 nuovi casi positivi, di cui 1 trattato a domicilio.

I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (1), nel Comune di Sezze (1) e nel Comune di

Terracina (1).

Non si registrano nuovi decessi.

Intanto Giovanni Cirilli, segretario della Fimmg Lazio, parlando in commissione regionale sanità, sottolinea come “Il Covid ha cambiato profondamente le modalità d’accesso alla sanità del territorio: chi potrebbe più immaginare sale d’attesa gremite, con persone fuori dagli studi medici, pronto soccorso o Rsa? Quanto accaduto in questi giorni a Roma dimostra come l’attenzione non possa essere abbassata e il fatto che dobbiamo avere un sistema che rimanga su livelli di attenzione molto alti, perche’ non ci vuole nulla per far ripartire l’incendio”.

Nel Lazio, infatti, ad oggi sono stati identificati 77 casi positivi collegati al cluster San Raffaele Pisana.

“In 5 giorni – ha spiegato l’assessore D’Amato – abbiamo effettuato 4.000 test, tra sierologici e molecolari”.