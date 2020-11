Una manifestazione, nel rispetto delle misure previste in materia di Coronavirus, organizzata questa mattina sotto la sede della Regione Lazio.

Protagonista una delegazione di consiglieri ed esponenti di Fratelli d’Italia che hanno provveduto a consegnare una proposta al fine di migliorare l’offerta sanitari in un momento particolarmente complesso come questo segnato dal dilagare della pandemia da coronavirus.

L’obiettivo è evitare la promiscuità tra positivi e non, assicurando maggiori garanzie a personale sanitario e pazienti. La parola d’ordine è semplicazione che potrebbe realizzarsi attraverso la messa apunto di codici di priorità per i tamponi come per i pronto soccorso.

“Assente ingiustificato il presidente e leader del Pd, Nicola Zingaretti, che – interviene il coordinatore regionale Paolo Trancassini – che non si è occupato dell’emergenza Covid specie nella prima fase, perché si è interessato di monopattini e di tutto quello che non serviva al Paese piuttosto che pensare all’emergenza covid e ai trasporti”.

Oggi il tema fondamentale è snellire le procedure ed assicurare anche il contact tracing evitando che le persone, nonpositive, siano costrette a periodi di isolamento non necessari a causa dei tempi lunghissimi richiesti per effettuare queste procedure.

“Vogliamo – spiega il consigliere regionale Chiara Colosimo – assegnare ai tamponi un ‘codice’ come nei pronto soccorso. E il codice rosso deve essere riservato ai sintomatici che quindi avranno bisogno della rete ospedaliera. I rossi devono essere prioritari sia per fare il tampone che per avere la risposta”.

Il resto vedrà in sostanza la distribuzione delle persone in base alla sintomatologia ma anche ai contatti avuti o meno con un sintomatico che resta la priorità da processare proprio perchè una diagnosi veloce consente di intervenire rapidamente e di salvare molte vite.

“Le altre due proposte puntano – ha concluso la Colosimo – ad aprire i Covid hospital perchè questo consentirebbe di non creare situazioni di pericolosa promiscuità tra positivi e negativi come purtroppo sta avvenendo ora e alla riorganizzazione completa della medicina territoriale, con la centralità che deve tornare in mano ai medici di base”.