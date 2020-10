Rigore, rigore, rigore. Questo l’appello che il presidente del Conssiglio, Giuseppe Conte, non ha smesso di utilizzare in merito all’approvazione del decreto legge sul Covid.

Un decreto che nasce a seguito dell’impennata di contagi che si è verificata negli ultimi giorni e che, come previsto, ha portato ad una estensione dello stato di emergenza sino al 31 gennaio.

“Tutti e in qualsiasi modo vogliamo evitare nuove misure restrittive per le attività produttive e sociali. D’ora in poi le Regioni potranno adottare misure piu’ restrittive rispetto a quelle a livello nazionale. Invece saranno limitate nell’adozione di misure di allentamento. Lo potranno fare solo d’intesa con il ministro della sanità’.

Tra i provvedimenti introdotti c’è quello che riguarda le mascherine. Bisogna portarle con se’ quando si esce e indossarle in ogni caso, a a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Per il resto la mascherina va portata e indossata anche al chiuso, secondo la nuova normativa, e non più solo nei “luoghi chiusi aperti al pubblico”. Consentito toglierla soltanto in casa. Dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione sono esclusi i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l’uso della mascherina.

“Fin qui abbiamo gestito l’epidemia con rigore, coesione, e senso di responsabilità, se dismettiamo questo senso di responsabilità, questa disponibilità al sacrificio, andremo in difficoltà”.

Multe salate per chi non rispetterà le regole con un range che va dai 400 ai mille euro.

Invariate le regole sulla quarantena e sull’auto isolamento.

“E’ sacrosanto che lo Stato non entri nelle abitazioni private” anche perché non sarebbero possibili le sanzioni “di qui la mia forte raccomandazione” a mantenere le regole in famiglia anche quella della distanza. Gli esperti ci dicono di stare attenti: le relazioni amicali e quelle con congiunti con cui non si vive insieme sono quelle in cui piu’ si diffonde il contagio. Ma ancora più importante è – conclude Conte – la reazione, lo spirito, il senso di un destino comune della comunità nazionale”.