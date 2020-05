“Cari concittadini, i risultati dei tamponi sono arrivati. Medici , infermieri e pazienti dell’ospedale di comunità di Cori sono risultati negativi al test. Una buona notizia, che ci rende tutti più tranquilli. L’Ospedale di Comunità, il Centro analisi e tutte le attività connesse riprenderanno a svolgere le proprie funzioni a partire da lunedì 1 giugno. Ringraziamo l’Asl di Latina per il tempestivo intervento. Ricordo a tutti, comunque , di non abbassare la guardia e di continuare a mantenere comportamenti responsabili”.

L’annuncio arriva direttamente sulla pagina sociale del sindaco di Cori, Mauro De Lillis.

L’allarme era scattato a seguito del decesso di una donna di 94 anni di Cisterna morta il 27 maggio 2020 per insufficienze cardio respiratorie e risultata positiva al tampone per il coronavirus.

L’accesso nell’ospedale era stato, quindi, vietato e ieri sono erano stati effettuati i tamponi ai pazienti presenti, agli infermieri e ai medici.

Si tratta di una notizia positiva che arriva in un giorno in cui anche il collettino della Asl segnala zero nuovi contagi rispetto a ieri.

L’allerta resta massima soprattutto in termini di prevenzione e di misure individuali da attuare a tutela della salute di tutti.