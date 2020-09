Un intervento di sanificazione straordinario all’Isiss “Pacifici e De Magistris” di Sezze. La procedura avrà luogo oggi. L’allarme è scattato quando la dirigenza scolastica è stata informata del fatto che una dipendente dell’istituto era entrata in contatto con una persona di Roccagorga risultata positiva al Covid-19. Dopo un consulto con la Asl si è deciso di procedere con la sanificazione degli ambienti.

E’ stata la scrupolosissima dipendente ad avvisare i vertici dell’istituto dell’avvenuto contatto. La procedura ora prevede di identificare coloro che, all’interno della scuola (che riaprirà il prossimo 24 settembre per le lezioni), abbiano avuto contatti con la donna, e sottoporli al tampone naso-faringeo.

In programma per oggi c’era la compilazione delle classi del liceo scientifico, che è stata rinviata. La dirigente dell’istituto, Anna Giorgi, ha confermato, infine, che prima della riapertura della scuola, l’istituto verrà sottoposto ad ulteriore sanificazione, intervento per altro programmato da tempo, anche se le aule del Pacifici e De Magistriis non saranno utilizzate per il referendum del 20 e 21 settembre.