Nove i nuovi casi positivi positivi al Coronavirus, di cui 5 trattati a domicilio.

Questi i dati contenuti nel bollettino della Asl rispetto a ieri 28 marzo.

Di questi i positivi suddivisi per comune sono Aprilia (2), Latina (1), Terracina (1), San Felice Circeo (1), Lenola (1), Santi Cosma e Damiano (1), Itri (1), Fondi (1).

Due le persone purtroppo decedute.

I pazienti positivi attualmente in carico sono 242.

I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (19) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (73). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I negativizzati sono attualmente 19, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 12 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono 1.924 le persone in isolamento domiciliare.

Parallelamente 2.656 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Ieri è iniziata la distribuzione dei kit per il telemonitoraggio per i pazienti positivi a domicilio. L’unità infermieristica della Centrale di monitoraggio è allo stesso modo operativa da ieri sulle 24 ore.