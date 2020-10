Dopo il picco allarmante di ieri, stando il bollettino ufficiale della Asl di Latina, oggi sono in netta diminuzione i nuovi positivi al Coronavirus.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano infatti 22 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (4), di Fondi (1), di Gaeta (1), di Latina (5), di Pontinia (2), di Sabaudia(1), di Sermoneta (1) e di Terracina (3).

Non si registrano nuovi decessi. I casi da inizio pandemia sono arrivati a 1391 con un indice di prevalenza a 24.18 e un aumento delle persone che hanno necessitato di un ricovero in struttura ospedaliera pari a 90 persone sui 697 positivi attuali.

Proprio questi numeri hanno inciso sulle decisioni assunte dal vertice che si è svolto in prefettura con la speranza che il trend, considerato che domani partirà il drive in a Terracina per far luce sul cluster rilevato a seguito di un incontro elettorale, non torni soggetto a nuove preoccupanti impennate.

Dalla giornata odierna l’accesso al “drive in” tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima.