Dopo il dato choc di ieri nella provincia di Latina dove si sono registrati ben 9 decessi in sole 24 ore legate al Coronavirus, oggi per fortuna, stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl non ci sono state altre vittime.

Resta alto il dato dei positivi che si attesta a 167 con un picco, 33 contagi in un giorno, costante ad Aprilia e a Latina con 37.

Stabile sembra essere il numero dei ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che resta comunque superiore alla portata con 206 pazienti in trattamento.

Il territorio pontino non riesce, come dimostrano i dati, a stabilizzare la curva epidemiologica e tornare a numeri che consentino di non temere anche l’arrivo della terza ondata che coinciderà probabilmente con quella dell’influenza stagionale.

L’appello delle istituzioni resta concentrato sul rigore e la responsabilità soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie e a tutela, in particolar modo, delle cosiddette fasce più a rischio tra cui in primis gli anziani e le persone più fragili.