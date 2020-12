Una ritirata importante è quella che si registra oggi in provincia di Latina in termini di nuovi contagi legati al Coronavirus.

Non è la prima volta che nel bollettino della Asl di Latina si evidenzia una piega consistente della curva epidemiologica anche se i fatti dimostrano che l’entusiasmo si deve contenere considerato che non si è ancora mai verificata una reale stabilizzazione al ribasso che è l’obiettivo auspicato anche dalle misure restrittive messe in atto.

Oggi si registrano quindi 149 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (28), di Cisterna di Latina (6), di Cori (2), di Fondi (6), di Formia (8), di Gaeta(5), di Itri(6), di Latina (24), di Lenola (1), di Minturno (5), di Monte San Biagio (1), di Pontinia (4), di Priverno (9), di Sabaudia (1), di San Felice Circeo (2), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (2), di Sezze (11), di Sonnino (4), di Sperlonga (1) e di Terracina (21).

Non diminuisce al contrario il numero dei decessi che anche oggi vedono 4 vittime residenti nei Comuni di Formia (2) e di Fondi(1) e di 1 paziente residente fuori provincia.

Casi Prevalenza Guariti Deceduti Positivi di cui a domicilio

Sale il numero dei negativizzati arrivati in tutto a 3087 su 10497 positivi ad oggi registrati da inizio pandemia e sono 165 le vittime.