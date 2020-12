Una buona notizia sul fronte dei contagi legati al Coronavirus in provincia di Latina.

Il dato da alcuni giorni, seppur con oscillazioni, sembra attestarsi sotto i 200 nuovi positivi al giorno. Un segnale incoraggiante anche se il Covid da marzo ad oggi ha dimostrato come nulla possa essere dato per scontato e che l’unica arma concreta per combattere questa battaglia sia legata all’uso attento e costante dei dispositivi di sicurezza e delle misure restrittive tra cui la mascherina, il distanziamento e il lavaggio delle mani.

Oggi, stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, infatti, sono 162 i nuovi positivi. Per fortuna non si registrano nuovi decessi che hanno toccato 174 vittime con un’impennata consistente tra ottobre e novembre.

I casi positivi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (27), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (12), di Cori (5), di Fondi (2), di Formia (9), di Gaeta (5), di Itri (2), di Latina (50), di Minturno (8), di monte San Biagio (1), di Pontinia (3), di Priverno (5), di Prossedi (1), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (3), di San Felice Circeo (2), di Sezze (8), di Sonnino (7), di Sperlonga (1) e di Terracina (9).

I casi da inizio pandemia sono arrivati a 10964, i negativizzati a 3527.