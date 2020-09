Una famiglia segregata in casa, formata da madre, padre e figlio di 16 mesi. Bloccati dalla risposta, che ancora non arriva, sulla positività o meno del piccolino al coronavirus. Siamo a Priverno.

Una storia che ha inizio come tante altre, in questa strana ed indimenticabile estate del 2020. Una serata in compagnia, la scoperta che alcuni dei commensali sono risultati positivi al virus, il tampone che svela come tutto il nucleo familiari sia contagiato.

I genitori non hanno sintomi e non si ammalano. Sorte diversa tocca al piccolino di casa. Per lui un febbrone, con temperature oltre 39 gradi, e la paura che possa accadere qualcosa di davvero brutto. Fortunatamente i soliti rimedi antipiretici hanno gli effetti sperati. A questo punto la decisione di rivolgersi al Bambino Gesù a Roma. Dalla struttura ospedaliera l’indicazione è di aspettare che il bimbo diventi negativo al virus e solo a quel punto portarlo a Roma per sottoporlo ad accertamenti.

Per accertarsi che il piccolo sia negativo, venerdì scorso l’ennesimo tampone. Sono passati alcuni giorni ma ancora i risultati non sono arrivati, nonostante la continua ricerca del padre di riuscire ad entrare in possesso di questi risultati.

Una situazione che, ora dopo ora, diventa sempre più ingestibile per la coppia, preoccupatissima, naturalmente, per la salute del piccolo ma assolutamente impotente di fronte alle lungaggini della burocrazia.