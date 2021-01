Scendono ancora i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Latina dalla Asl: oggi sono 100. Continua la conta dei morti, con 3 persone decedute in provincia (di Cori, Sonnino e Terracina) e 2 residenti invece fuori dal territorio pontino. I guariti, invece, sono stati 62 in 24 ore.

I nuovi positivi sono 20 di Latina, gli altri invece di Aprilia (16), Cisterna (4), Cori (6), Fondi (4), Formia (6), Gaeta (6), Maenza (3), Minturno (2), Pontinia (1), Ponza (1), Roccagorga (1), Sabaudia (4), San Felice Circeo (3), Sermoneta (2), Sezze (8), Sonnino (2) e Terracina (11).