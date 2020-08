Nessun pericolo di potersi contagiare col coronavirus al circolo cittadino di Latina. Lo afferma, senza tema di smentita, il presidente dell’associazione, Alfredo De Santis.

La notizia, circolata ieri sulla chiusura della struttura perché frequentata da persone affetta dal virus, era falsa. Come afferma lo stesso De Santis: “La struttura non è stata chiusa, come successo ad altri locali. Sono venuti gli ispettori della Asl ed io personalmente ho chiamato la ditta che doveva effettuare la sanificazione. L’intervento è iniziato ieri sera, alla presenza degli stessi ispettori, ed è proseguito questa mattina. Adesso tutto è sanificato e siamo pronti per aprire. Soltanto che mi è stato detto di aspettare che dalla Asl esaminino i documenti che gli ho inviato e mi diano il via libera”.

A scatenare l’isteria era stata la presenza di una donna presunta infetta ad un torneo di Burraco, al quale hanno preso parte 28 giocatori.

“Un torneo – prosegue De Santis – svolto seguendo tutte le prescrizioni anti contagio. Ovviamente si giocava all’aperto. Abbiamo cambiato mazzo di carte dopo ogni partita. Abbiamo osservato le prescrizioni sul distanziamento ed all’interno del nostro spazio ci sono nove postazioni presso le quali potersi igienizzare le mani”.

Insomma, il circolo cittadino di Latina ora è pronto per riaccogliere tutti coloro che vorranno tornare a frequentarlo.