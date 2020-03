di Daniela Pesoli – Si aggrava il bilancio dei decessi in provincia di Latina, e in particolare a Fondi, per l’emergenza Coronavirus.

Dopo la morte della donna di 75 anni ricoverata all’ospedale Giovanni di Dio, avvenuta venerdì, ieri sera allo Spallanzani di Roma è deceduto un altro anziano.

Aveva 81 anni ed è stato il primo paziente risultato positivo a Fondi. L’uomo era presente alla cena di Carnevale che avrebbe originato il cluster.

Anche in questo caso, l’uomo soffriva di patologie pregresse e il virus ha peggiorato le sue condizioni gradualmente.

La triste contabilità della pandemia fa annotare che si tratta dell’ottava vittima in provincia di Latina e della terza a Fondi, da due giorni dichiarata zona rossa proprio per l’alto numero di contagiati. Ad oggi i casi di positività al Covid 19 sono 53.