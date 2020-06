Erano stati giorni che avevano fatto ben sperare. Invece i positivi al Covid 19 sono tornati a salire.

Stando il bollettino ufficiale diramato dalla Asl rispetto a ieri sono 4 i nuovi casi registrati.

Di questi tre sono residenti nel Comune di Latina ed uno a Pontinia. Tutti sono trattati a domicilio. Non ci sono pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva al Goretti di Latina.

Il direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, lo aveva già detto nell’incontro in video conferenza con il sindaco Damiano Coletta.

Il virus è tutt’altro che sconfitto, circola ancora e utilizzare scrupolosamente tutti i presidi di sicurezza, a partire dalle mascherine, passando per il distanziamento sociale, sino all’esigenza di lavarsi spesso ed igienizzare le mani, era e resta l’unico vero strumento per difendersi dalla sua diffusione..

Oggi la triste conferma anche se in molti hanno letto l’assenza, per alcuni giorni di nuovi positivi, come il segnale che il virus si fosse attenuato o avesse allentato la morsa.

“È necessario considerare che, nella popolazione complessiva della nostra provincia, un numero imprecisato di cittadini sia inconsapevolmente portatore del virus, i così detti “asintomatici”, con il rischio oggettivo che il contagio possa riprendere forza e diffondersi di nuovo. Nella presente fase, a seguito dei necessari provvedimenti adottati di allentamento del lockdown, non è né semplice né immediato – spiega nella nota la Ssl di Latina – riuscire a ricostruire la sequenza dei link epidemiologici (precedenti e successivi al riconoscimento di un caso positivo) che consentono di identificare i possibili focolai e, conseguentemente, contenerli fino al loro esaurimento”.