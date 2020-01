Una task force per la gestione del Coronavirus.

Si è insediata ieri presso l’assessorato regionale alla sanità della Regione Lazio e segue le indicazioni fornite in merito dal Ministero della salute.

Fanno parte della task force il direttore operativo del Nucleo unico di emergenza 112, il direttore sanitario dell’Ares 118 e dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani, il direttore regionale della programmazione sanitaria, l’area ospedaliera e l’area della prevenzione e il servizio vigilanza malattie infettive.

Quotidianamente sarà effettuato un aggiornamento per coordinare le modalità operative secondo i protocolli di gestione emanati.

“Al momento – ha spiegato l’assessore regionale, Alessio D’Amato – non c’è alcun allarme ma l’attenzione è alta”.

A gestire eventuali casi di pazienti affetti da Coronavirus nel Lazio, sarà lo Spallanzani.

“Un eventuale caso – aveva spiegato il direttore scientifico dell’istituto nazionale di malattie infettive, Giuseppe Ippolito – verrebbe trattato seguendo le stesse procedure messe in atto dalle Regioni per le infezioni respiratorie gravi e l’influenza grave, come la Suina o la Sars”.

Quindi nessuna preoccupazione al momento ma farsi trovare pronti è l’imperativo.

Nelle ultime ore i casi di contagio sono aumentati anche in Europa.

“Gli eventuali casi sospetti – conclude D’Amato – verranno gestiti centralmente dallo Spallanzani. Il trasporto sara’ a carico dello Spallanzani, se il caso e’ in una struttura ospedaliera, mentre sara’ a carico del 118 se viene intercettato in una struttura territoriale”.

L’Organizzazione mondiale della sanità intanto parla di “rischio elevato” di diffusione del virus.