Una curva che si potrebbe definire altalenante. E’ quella che si registra negli ultimi giorni in provincia di Latina.

Il numero dei contagi oscilla, infatti, senza scendere mai in modo signficativo ma in base ai focolai, ultimo quello ad Aprilia nella RSA, che incidono in modo consistente sui conteggi forniti quotidianamente nel bollettino ufficiale della Asl.

Oggi si registrano infatti 231 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.

Sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (59), di Cisterna di Latina (8), di Cori (2), di Fondi (20), di Formia (13), di Gaeta (1), di Latina (62), di Lenola (2), di Minturno (8), di Monte San Biagio (1), Pontinia (4), di Priverno (8), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (2), di Santi Cosma e Damiano (6), di Sermoneta (2), di Sezze (16), di Sonnino (2) e di Terracina (14).

Non si registrano, dopo settimane, nuovi decessi.