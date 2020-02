La donna portata allo Spallanzani di Roma dopo essersi recata con sintomi influenzali alla Clinica Città di Aprilia, è risultata negativa ai test per verificare se fosse affetta da Covid 19.

A comunicarlo, in via ufficiale è il Comune di Aprilia con una nota specifica.

“La situazione per quel che concerne il Coronavirus – spiega la nota – come ribadito anche dalla prefettura, non presenta al momento situazioni di emergenza nel nostro territorio. Le istituzioni sanitarie, di concerto con i Comuni e la Prefettura, continuano a monitorare costantemente l’evolversi della situazione”.