Riorganizzazione, prevenzione, utilizzo delle mascherine sempre ed ovunque, tolleranza zero rispetto a qualsiasi trasgressione in merito.

Queste le parole d’ordine su cui la Asl di Latina sta puntando per fronteggiare questa seconda ondata di Coronavirus che è arrivata come una tempesta sulla provincia di Latina.

Oggi, purtroppo, cure e vaccini mirati per il Covid 19 non esistono. La prevenzione resta l’unica arma. Intanto i reparti dedicati a questa patologia sono stati riaperti.

“L’ospedale Goretti già da qualche giorno ha visto l’attivazione di 17 posti letto in più di medicina Covid e di un altro reparto con ulteriori 17 posti letto disponibili. Si sta riattivando – spiega Giuseppe Visconti – la terapia intensiva Covid. Ci stiamo organizzando in maniera preventiva. Stiamo rafforzando ed integrando il rapporto ospedale – territorio per gestire al meglio le persone che non hanno bisogno di ricovero”.

Per quanto concerne il territorio tre nuovi drive in saranno resi operativi rispettivamente ad Aprilia, a Priverno ed uno o a Gaeta o a Formia dove si sta valutando quale sia il luogo più adeguato per creare meno disagi possibili.

“Quello di Latina – continua Casati – sarà operativo tra le 9 e le 18 mentre la domenica dalle 9 alle 14. Gli altri invece solo la mattina dalle 9 alle 14 perchè il numero dei tamponi da gestire non richiede al momento l’esigenza di un’apertura di tutti. Inoltre in questi minuti ho firmato l’ordinanza per chiudere nelle ore notturne i Punti di assistenza territoriale che funzioneranno dalle 8 alle 20, in via temporanea e finchè la situazione non tornerà sotto controllo, per recuperare forze da utilizzare nei drive in”.

I disagi tra l’altro dovrebbero essere minimi considerato che il numero di accessi ai Pat dalle 20 alle 7 è pari, in totale, a 35.

“Ci tengo a sottolineare che l’accesso ai drive in è con ricetta, non spontaneo. uniche eccezioni coloro che rientrano da aree a rischio individuate da provvedimenti nazionali o regionali, o coloro che devono fare un tampone per spostarsi e per i quali è obbligatorio effettuare il tampone. Da qualche giorno – ha spiegato Casati – meccanismo prenotazione che ha mostrato qualche problema di cui mi scuso, introdotto per evitare code e assicurare l’effettuazione dei tamponi. Non è stato inserito per aumentare la burocrazia ma per dare maggiori garanzie ai cittadini”.

Per quanto concerne le scuole al dottor. Arcangelo Maietta è stato affidato il compito di governare e monitorare la situazione del virus nelle scuole. Saranno comunicati tempestivamente i casi alle famiglie, avviando poi tutte le attività di screening.

“Il piano – conclude Casati – prevederà la visita nelle varie scuole un calendario concordato con diverse scuole. Occuperemo la palestra e faremo i tamponi rapidi a tutti per verificare se vi è in quella struttura la diffusione del virus. Stiamo parlando di 80mila ragazzi, sarà un’operazione molto lunga. Mi scuso con chi è rimasto senza informazioni e con i genitori degli alunni che sono stati costretti all’isolamento.

Nel corso della conferenza stampa si è parlato della vaccinazione anti influenzale ma anche di come si può arginare il virus.

“Oggi l’obiettivo deve essere quello di contenere la paura e – spiega Miriam Lichtner, dirigente delle malattie infettive al Santa Maria Goretti di Latina – dirigere ogni sforzo verso il contenimento con l’uso costante della mascherina. Abbiamo fatto passi avanti significativi. Prima testavamo solo i sintomatici come se vedessimo solo la punta dell’iceberg. Oggi invece stiamo operando a 360 gradi ed abbiamo notato che la maggioranza di questi positivi è asintomatica e questa è un’informazione molto importante. Si tratta di persone comunque contagiose che devono essere tenute sotto controllo. Quanto sta accadendo da fine agosto dimostra come il nostro reparto stai tornando ai livello di marzo – aprile. Ieri erano 26 i positivi ricoverati. La popolazione a differenza di luglio e agosto in cui avevamo ragazzi e stranieri oggi siamo tornati ad avere soprattutto italiani con un’età media dei 50 – 65 anni con bisogno anche di ossigeno. Ci stiamo attrezzando per avere tutti i livelli di assistenza”.