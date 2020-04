Non accenna a scendere la curva dei contagi in provincia di Latina che arrivano in totale a 402.

Oggi, 9 aprile, sono ancora 10 i nuovi casi registrati sul territorio a fronte di quelli di ieri che erano 14.

I casi, stando il bollettino quotidiano della Asl, sono tutti trattati a domicilio e sono distribuiti nei comuni di: Latina (4), Aprilia (3),Cisterna (1), Terracina (1), Cori (1).

Per fortuna non si sono registrati nuovi decessi.

I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono sette.

Complessivamente, sono 1.777 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 4.454 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza).

Allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.