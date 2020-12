Un record che conforta quello raggiunto oggi nel Lazio dove il numero di guariti oggi supera quello dei positivi. Un dato che non attenua comunque la linea rigorista impostato nel Lazio in queste ultime settimane e necessario per evitare una ripresa esponenziale dei contagi.

Oggi, infatti, su quasi 16mila tamponi (+2.192), nel Lazio si registrano 1.488 casi positivi (+191), 68 decessi (+35) e un record dei guariti (+4.471).

Il dato come di norma è stato illustrato dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato a margine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nell specifico nella Asl Roma 1 sono 434 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentotto sono ricoveri. Si registrano 12 decessi di pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 315 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquarantuno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 15 decessi di pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 137 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto sono ricoveri. Si registrano 11 decessi di pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 64 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di paziente con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 90 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 11 decessi di pazienti con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 152 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 9 decessi di pazienti con patologie.

Nelle province si registrano 296 casi e sono 9 i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 117 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di persone di 72, 73 e 79 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 121 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi di persone di 67 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di persone di 58, 90 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 37 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di un paziente di 94 anni con patologie.