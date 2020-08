Record di contagi registrati nella sola giornata di oggi nel Lazio. Scatta l’allarme perchè da inizio pandemia non si sono registrati dati così alti.

Di questi il 61% sono link di rientro.

“Mai così tanti, legati prevalentemente – spiega l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare”.

Nella Asl Roma 1 sono 63 i casi nelle ultime 24h e di questi cinquantuno sono di rientro, quaranta con link da Sardegna, due da Spagna, tre da Slovenia, due da Stati Uniti, due da Emilia-Romagna e due da Campania.

Due i casi con un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l’indagine epidemiologia.

Nella Asl Roma 2 sono 42 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre sono contatti di casi noti e isolati. Venti sono di rientro, dieci con link da Sardegna, uno da Grecia altri nove casi con indagine epidemiologica in corso.

Nella Asl Roma 3 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tredici sono di rientro, dodici con link da Sardegna e uno da Emilia-Romagna.

Sono sei i casi contatti di casi già noti e isolati e tra questi una bambina di un anno. Due i casi riferiti a un ragazzo e una ragazza che hanno partecipato ad una festa in spiaggia a Ostia.

Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e tra questi cinque sono con link da Sardegna e sei sono contatti di casi positivi già noti e isolati.

Un caso ha un link con il locale Malaspina dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici casi di rientro, sette con link da Sardegna, due da Romania, uno da Francia e uno da Croazia. Sono due i casi contatti di casi già noti e isolati”.

“Nella Asl Roma 6 sono 36 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tredici casi di rientro, undici con link dalla Sardegna, uno da Spagna e uno da Grecia. Due casi riferiti a due bambine con link al cluster del Cas un Mondo Migliore dove è in corso l’indagine epidemiologica. Quattro – continua l’assessore – i casi di contatti con casi già noti e isolati e per diciassette casi è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione”.

Nelle province si registrano 21 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono nove i casi e si tratta di sei casi di rientro, tre con link da Sardegna, uno da Croazia, uno da Grecia e uno da Ucraina.

“Due i casi collegati da un link familiare a casi già noti e isolati – conclude D’Amato – Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di otto casi di rientro, sette con link da Sardegna e uno da Malta e un caso individuato al test sierologico. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e di questi due con link da Sardegna e uno da Spagna”.