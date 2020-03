di Daniela Pesoli – Il primo caso di contagio da Covid-19 a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, riguarda un militare che è rientrato da Formia dove ha prestato servizio.

Lo ha comunicato il sindaco Silvio Sasso ai cittadini di Sessa Aurunca, comune fino ad ora non colpito dal Coronavirus.

“Si tratta di un militare – ha detto il sindaco – che, rientrato da Formia 12 giorni fa, è stato responsabilmente fin da subito messo in quarantena con un collega di cui si aspetta ora l’esito del tampone. L’osservanza alle regole fanno ben sperare per uno scarsissimo rischio di contagiosità. Tanto è vero che l’uomo non ha avuto contatti né con i familiari né con altre persone. La situazione è dunque sotto controllo”.