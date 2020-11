Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 167 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (40), di Castelforte (1), Cisterna di Latina (22), di Cori (7), di Fondi (6), di Formia (3), di Gaeta (3), di Itri (4), di Latina (33), di Lenola (1), di Minturno (7), di Norma (1), di Pontinia (3), di Ponza (1), di Priverno (2), di Prossedi (2), di Roccagorga (4), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (3), di

Sezze (6), di Sperlonga (1) e di Terracina (9) .

Sono stati registrati i decessi di 5 pazienti, di cui 2 residenti nel Comune di Aprilia, 2 a Latina ed 1 residente a Gaeta portando il numero delle vittime ad 81.

I casi sono arrivati a 5415 e 1224 in totale sono i negativizzati.

Da oggi, inoltre, i drive-in possono essere prenotati anche tramite l’app ‘SaluteLazio,’ sia per i sistemi Ios che Android.

Per effettuare la prenotazione bisogna avere a portata di mano la ricetta bianca con i 3 codice a barre. Confermando, l’app si potrà scansionare i codici a barre necessari per visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive in preferito, secondo le disponibilità.

“E’ un ulteriore passo – spiega l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -per agevolare il servizio e rendere più efficiente la rete regionale dei drive-in che oggi è composta da 64 postazioni”.