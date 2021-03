Quintuplicati i casi di coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Tre i morti registrati dalla Asl di Latina, di 79, 91 e 93 anni con patologie. Per capire se l’aumento dei contagi sia dovuto ad un acuirsi della diffusione del virus o al numero diverso di tamponi effettuati giornalmente sarebbe necessario conoscere questo ultimo dato che la Asl del capoluogo pontino, a differenza per esempio della Regione Lazio, continua a non divulgare.

Tra i nuovi positivi ci sono 45 a Latina, 30 a Formia, 33 a Fondi, 29 a Cisterna, 15 a Priverno e 15 a Terracina.

I tre pazienti deceduti sono di Cisterna, Terracina e Priverno. Si contano in 24 ore anche 42 persone guarite.

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi (-5) e +788 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%