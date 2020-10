Numeri in calo oggi in provincia di Latina. I contagi dopo due giorni di relativa tranquillità con una trentina di casi sono scesi ancora.

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 19 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), di Cisterna di Latina (3), di Fondi (1), di Latina (5), di Norma (1), di Sonnino (1), di Sezze(1) e di Terracina (5).

Si è registrato, oltre a quello dell’uomo di 71 anni di Norma, anche il decesso di un paziente, residente nel Comune di Itri.

I casi sono i tutto 1577 con una prevalenza arricaììvata a 27,41 e 41 purtroppo le vittime segnalate.

Aumentano i ricoveri in strutture ospedaliere tanto che su 855 persone positive sono 749 quelle curate a domicilio.

Il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, in queste ore aveva annunciato che i dati sarebbero stati tutt’altro che rassicuranti tanto non solo da avvalorare ma da rendere indispensabili le misure messe in campo con l’ordinanza firmata dal presidente Zingaretti.

Intanto, per evitare il sovraffollamento delle strutture ospedaliere, la Regione Lazio sta mettendo a punto ed implementando la cosiddetta rete Covid.

A breve saranno quindi disponibili oltre 500 posti in strutture alberghiere assistite che servono per dimettere pazienti clinicamente guariti che devono completare il periodo di negativizzazione.

“Sono un setting che – spiega l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – il servizio sanitario regionale ha dall’inizio utilizzato (il primo modello e’ stato il Marriott per i pazienti Covid del Policlinico Gemelli) per non sovraccaricare gli ospedali e per chi non aveva modo di fare la quarantena al proprio domicilio”.