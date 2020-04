“Consentire gli spostamenti per la cura di orti privati e aree verdi credo sarebbe opportuno anche nella nostra regione. Condivido in pieno lo spirito del decreto varato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che per quanto concerne il suo territorio ha autorizzato la riapertura di orti, giardini e piccoli allevamenti”.

Con queste parole il capogruppo di Forza Italia e presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone, commenta il provvedimento che ha riguardato la manutenzione del verde pubblico e privato, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

“Una misura analoga applicata nella regione Lazio sarebbe auspicabile anche in virtù della necessità di superare alcune problematiche all’orizzonte. Mi riferisco all’urgenza di curare nel migliore dei modi campi e terreni che con l’imminente arrivo dell’estate rischiano di restare incolti e provocare roghi e incendi pericolosi per l’incolumità delle persone. Ma credo sia giusto venire incontro a tante persone costrette a rimanere a casa nonostante i lavori da effettuare nei propri terreni. Così del resto gli olivicoltori ad esempio potrebbero effettuare le potature degli alberi. Penso alla necessità di chi nei propri orti avrebbe bisogno di arare il proprio terreno e piantare le prime piante”.

In questo contesto il consigliere Simeone annuncia la decisione di porre la questione all’attenzione della commissione agricoltura e ambiente convocata per venerdì 17 aprile, e dell’assessore all’agricoltura, Enrica Onorati, “invitandola a prendere in considerazione la possibilità di consentire gli spostamenti proprio per curare gli orti privati e le aree di verde pubblico dei nostri territori”.