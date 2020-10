Nuovo record di contagi riscontrato oggi a Cisterna dove si contano, rispetto aieri, 12 nuovi casi.

Stando quanto comunicato dal bollettino ufficiale della Asl di Latina sono 27 nuovi casi positivi. Bisogna tenere conto, però, che rispetto a ieri, considerando il numero dei tamponi lavorati è inferiore di circa 1/3 all’ordinario.

I casi rilevati sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (1), di Cori (1), Gaeta (1), di Latina (6), di Maenza (1), di Pontinia (1), di Roccasecca dei Volsci (1), di Sezze(1) e di Terracina (2).

Non si registrano nuovi decessi.

In relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

Parte oggi nel Lazio la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in.

Dalle 14, quindi, sarà possibile prenotare, a partire da domani, il tampone in quattro drive-in: Asl Roma 1 (Santa Maria della Pieta’), Asl Roma 2 (Centro Carni via Togliatti o Irccs Santa Lucia, Asl Roma 3 (Ex presidio Forlanini).

Per la prenotazione e’ necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata.

La sperimentazione avrà la durata di una settimana.

Per le prenotazioni il sito e’ https://prenota-drive.regione.Lazio.it/main/home