Sono 138 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Latina. Purtroppo nel bollettino ufficiale della Asl di Latina si segnala anche una nuova vittima, si tratta di un paziente residente nel comune di Sezze.

I nuovi contagi si sono registrati nei Comuni di Aprilia 14, Bassiano 1, Cisterna 7, Cori 7,

Fondi 6, Formia 18, Gaeta 3, Itri 2, Latina 36, Lenola 1, Minturno 6, Norma 1, Pontinia 4, Priverno 4, Prossedi 1, Rocca Massima 1, Sabaudia 4, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 4, Sezze 1, Sonnino 2, Spigno Saturnia 1, Terracina 7 e Ventotene 4.

Come la scorsa settimana anche questo venerdì il numero dei contagi sembra essere sceso ma il Coronavirus, in queste settimane, ha dimostrato come sia pronto ad alzare in modo improvviso la testa.