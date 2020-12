Continua a crescere in modo esponenziale il numero delle vittime causate dal Coronavirus in provincia di Latina.

Oggi, stando quanto riportato nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, sono infatti 9 i nuovi decessi registrati in sole 24 ore.

Si tratta di persone residenti a Latina, 5, ed uno rispettivamente ad Aprilia, Cisterna, Gaeta e Terracina.

132 i nuovi positivi a fronte di 310 guariti. I nuovi casi sono Aprilia 4, Cisterna 5, Cori 4, Fondi 5, Formia 20, Gaeta 6, Latina 33, Lenola 1, Minturno 10, Monte San Biagio 2, Pontinia 1, Priverno 4, Prossedi 1, Roccagorga 1, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 4,

San Felice Circeo 5, Sermoneta 3, Sezze 14, Sonnino 3, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1

e Terracina 3.

In questo contesto resta alta l’allerta e massima l’attenzione per un virus che sta mostrando ogni giorno di più, non solo a causa dell’andamento non prevedibile della curva epidemiologica, ma soprattutto del numero di persone che per le complicanze connesse continuano a perdere la vita.