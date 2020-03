“Oggi vogliamo dare un segno concreto della presenza dello Stato, lo Stato c`è: tanti cittadini sono in difficoltà, non volgiamo lo sguardo dall’altra parte. Siamo consapevoli – ha detto Conte – che tante persone soffrono, ci sono sofferenze psicologiche, non tutti eravamo abituati a stare in casa ma anche sofferenze materiali di chi addirittura inizia ad avere qualche difficoltà o ce l`aveva per procurarsi prodotti alimentari o farmaceutici”.

Con queste parole il presidente del consigliod ei ministri, Giuseppe conte, annuncia la firma del decreto che prevede 4,3 miliardi sui fondi di solidarietà comunale.

A questi si aggiungono 400 milioni, con ordinanza delle Protezione Civile, che si destinano ai Comuni con il vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa.

Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari.

“Confidiamo – ha aggiunto – che già la prossima settimana i sindaci possano erogare i buoni spesa o consegnare direttamente le derrate alimentari, non vogliamo lasciare nessuno solo, abbandonato a se stesso nel momento in cui nella comunità nazionale ci sono queste sofferenze. Dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà”.

Contestualmente Conte ha anticipato che scuole ed università, come prevedibile, non riapriranno il 3 aprile.