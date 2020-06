“Ho firmato il decreto. Da domani ripartirà il calcio a porte chiuse con la Coppa Italia”.

Questa la decisione assunta e annunciata in queste ore dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

“Riprenderanno anche le sale scommesse, i teatri, i centri estivi. Restano sospese fino al 14 luglio tutte le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche. Restano sospesi anche fiere e congressi”.

La parola d’ordine resta, infatti, prudenza.

A quindici giorni dalla riapertura delle attività il numero dei contagi, seppure in modo contenuto, è tornato a salire.

Premere eccessivamente sull’acceleratore non è consentito soprattutto per evitare la nascita di focolai incontrollati.

Quindi si rallenta di nuova e solo dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatti amatoriali, non professionistici, se le Regioni, e i Ministeri dello Sport e della Salute accertano la compatibilità con la situazione epidemiologica.

“Da lunedì potrà essere scaricata la app Immuni in tutta Italia, la potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, tutela la privacy, non invade i vostri spazi ma offre una opportunità in più in caso di contatti sospetti. Ne siamo fieri – ha spiegato Conte – perché in tutta sicurezza garantiamo un servizio in più. Siamo tra i primi in Europa a raggiungere questo risultato che ha superato il vaglio molto severo degli istituti internazionali”.

Ma la grande novità presentata oggi è rappresentata dal Family act, misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educative famiglie, contrastare il grosso problema della denatalità e per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare per le donne.

“Mai come in questo momento il Paese e’ chiamato a ripartire. Una visione integrata e multidimensionale e’ quello di cui le famiglie hanno bisogno e con la riforma appena approvata – ha spiegato Elena Bonetti, ministro delle Pari opportunità – abbiamo tracciato una strada di investimento nelle famiglie e nei bambini. Il Family Act e’ il primo piano di politiche familiari nella storia del Paese, politiche che mettono al centro i bambini, il loro valore di persone per l’intera comunità, l’educazione, l’armonizzazione dei tempi di vita familiare e del lavoro, con un incentivo al lavoro femminile e al protagonismo dei giovani.

Perche’ da loro, dalle famiglie il Paese riparta. Con coraggio e una nuova fiducia nel futuro”.