Purtroppo è stata molto breve la tregua, in termini di contagi, in provincia di Latina. Oggi si segalano altri 192 nuovi positivi con un record concentrato tra Latina ed Aprilia dove ormai il numero delle persone colpite dal virus è evidentemente fuori controllo.

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 192 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (35), di Bassiano (1), di Cisterna di Latina (5), di Cori (2), di Fondi (26), di Formia (9), di Gaeta (12), di Itri (1), di Latina (44), di Lenola (1), di Minturno (3), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (5), di Ponza (2), di Priverno (2), di Prossedi(1), di S. Felice Circeo (6), di Sabaudia (5), di Santi Cosma e

Damiano (6), di Sermoneta (1), di Sezze (7), di Sonnino (1) e di Terracina (14) .

Purtroppo si sono registrati i decessi di 2 pazienti residenti nei Comuni di Gaeta (1) e Terracina(1) e 2 pazienti residenti fuori provincia.

Sono 5850 i positivi da inizio pandemia con un indice di prevalenza che ha superato quota cento e pari a 101,69.

Aumentano, seppur di poco, anche i negativizzati arrivati in tutto a 1344 mentre sono 4415 gli attuali positivi di cui 4230 curati a domicilio.

Intanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha detto, in un intervento su Raiuno che “se c’è un pericolo di contagio negli studi troviamo una soluzione, ma non è in discussione il tampone dai medici di medicina generale perchè questo dà più sicurezza a tutti”.