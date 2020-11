Nuova ordinanza e nuove strette in vista nella regione Lazio. E’ quella in corso di predisposizione in queste ore come annunciato sia dal presidente Zingaretti che dall’assessore regionale alla sanità D’Amato.

La firma potrebbe arrivare già tra qualche ora considerato che le nuove restrizioni sono mirate ad evitare qualsiasi occasione di assembramento proprio a partire dai weekend.

“Nel mirino – stando quanto affermato a Radio Capital dall’assessore – questa volta le grandi superfici commerciali, come ad esempio Ikea, rimangano chiuse nella giornata di domenica”.

Resta l’eccezione, inserita in tutti i decreti per edicole, farmacie, tabaccai e negozi di generi alimentari.

Possibile anche la chiusura nei giorni festivi dei mercati esclui quelli di vendita generi alimentari. Misure e controlli stringenti, uniti all’invito alla massima responsabilità, saranno richiesti a quelli che resteranno aperti.